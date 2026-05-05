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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente muy caluroso y alto índice de radiación UV para este martes 5 de mayo en la Ciudad de México.

Debido a una segunda onda de calor en la CDMX, para este día la temperatura máxima prevista alcanzará los 30° Celsius, mientras que la mínima será de 18° Celsius. Se esperan temperaturas altas en la mayor parte de la ciudad, particularmente entre las 13:00 de la tarde y las 18:00 horas.

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Este día también se espera cielo mayormente nublado, lluvias ligeras dispersas con posible caída de granizo y actividad eléctrica.

Los vientos serán de componente sur de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

LL

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