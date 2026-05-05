La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente muy caluroso y alto índice de radiación UV para este martes 5 de mayo en la Ciudad de México.

Debido a una segunda onda de calor en la CDMX, para este día la temperatura máxima prevista alcanzará los 30° Celsius, mientras que la mínima será de 18° Celsius. Se esperan temperaturas altas en la mayor parte de la ciudad, particularmente entre las 13:00 de la tarde y las 18:00 horas.

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¿En qué alcaldías hay alerta amarilla por altas temperaturas?

Para esta tarde hay alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Este día también se espera cielo mayormente nublado, lluvias ligeras dispersas con posible caída de granizo y actividad eléctrica.

Los vientos serán de componente sur de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

LL