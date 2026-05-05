La mañana de este martes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos y detenciones prolongadas en las líneas 7, A, 3 y 2.

¿Qué estaciones del Metro presentan afectaciones?

Línea 7

En la Línea 7, los usuarios señalaron constantes detenciones en distintas estaciones, especialmente en Camarones y Polanco: “¿Por qué siempre los trenes que llegan a la estación Camarones de la línea 7 siempre se quedan parados más de 5 minutos?”, cuestionó un usuario; otro agregó: “Ya vamos para 10 minutos detenidos en la estación de Polanco, pueden agilizar la circulación porque van a generar mayor atraso”.

El STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 7”.

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Línea A

En la Línea A, los reclamos se centraron en los tiempos excesivos entre estaciones, particularmente en el tramo de La Paz a Santa Marta: “20 minutos de La Paz a Santa Marta y son solo 2 estaciones de línea A. ¿A qué hora vamos a llegar a Pantitlán?” y “¿Es en serio que se está quedando el metro 10 minutos por estación en la línea A?”.

El STC indicó: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea A”.

Línea 3

En la Línea 3, los usuarios reportaron demoras considerables en dirección a Universidad, así como falta de trenes disponibles: “Se pasan de Copilco a Universidad ya casi 20 minutos esperando a que avance el tren, ya salieron como 5 trenes de Universidad a Indios Verdes y nosotros no podemos llegar”, denunció un pasajero; o agregó: “El servicio dirección Universidad, tengo 10 minutos esperando vagón”.

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Línea 2

En la Línea 2, los usuarios también reportaron tiempos prolongados de espera en estaciones: “Muy cierto, igual en la línea 2 más de 10 minutos en cada estación”, señalaron.

LL