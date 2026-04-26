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Elementos de la () auxiliaron a una joven que entró en labor de parto en la estación Pino Suárez, de la.

Los hechos ocurrieron cuando los policías bancarios realizaban sus rondines de seguridad al interior de la estación que se localiza en el cruce de las avenidas José María Pino Suárez y José María Izazaga, en la colonia Centro, y una mujer de 20 años de edad, embarazada, se les acercó y refirió que tenía un fuerte dolor en el vientre.

De inmediato, los efectivos resguardaron a la joven y, con las precauciones necesarias, la trasladaron al cubículo del Inspector Jefe de Estación, donde solicitaron los y se mantuvieron pendientes por si requería la intervención para recibir al bebé.

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Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la SSC que arribaron al apoyo, atendieron y diagnosticaron a la joven con probable labor de parto, por lo que, con los cuidados adecuados, fue colocada en una camilla que, entre personal de la PBI y del Metro, cargaron y llevaron hacia la calle donde se encontraba la ambulancia y después, rápidamente, fue trasladada a un hospital para su atención médica especializada.

Cabe recordar que las y los policías de la Ciudad de México están capacitados en primeros auxilios para atender las solicitudes de apoyo de la ciudadanía, por lo que invita a todas las personas a no dudar en pedir la intervención del personal de la en cualquier caso de emergencia.

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mahc/LL

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