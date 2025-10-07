El Consejo Ciudadano Honorífico de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México informó que ocho aspirantes continúan en el proceso de selección para la designación de la persona titular de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos capitalina para el periodo 2025-2029.

En total se habían inscrito a este proceso 28 personas, pero tras una revisión exhaustiva por parte del Comité Honorífico, que fue creado para tal fin, se advirtió que únicamente ocho de ellos cumplían a cabalidad con todos los requisitos de ley.

Estas personas son:

Obtilia Eugenio Manuel

Carlos López López

María Dolores González Saravia Calderón

Paolo Guiseppe Martínez Ruiz

Aldo Antonio Trapero Maldonado

Nancy Pérez García

Ángela María Guerrero Alcántara

Vilma Ramírez Santiago

Estos ocho aspirantes acreditaron en tiempo y forma la totalidad de los documentos requeridos, cumpliendo con los requisitos de residencia en la Ciudad de México, experiencia comprobable mínima de 10 años en materia de derechos humanos, así como con las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.

Por lo anterior, el Consejo Ciudadano Honorífico reconoció que dichas personas satisfacen los requisitos de elegibilidad y podrán participar en las etapas subsecuentes del proceso de designación, conforme al calendario y lineamientos aprobados.

Ahora, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local citará a los ocho aspirantes para entrevistarlos y posteriormente emitirán un dictamen para elegir a la persona que sustituirá a Nashieli Ramírez en el puesto.

Cabe recordar que Nashieli Ramírez ya renunció al cargo para asumir como titular de la Secretaría de la Contraloría General, y que su segundo, y último, periodo constitucional concluía el 6 de noviembre de este año, por lo que el proceso para designar a la nueva ombudsperson ya estaba en marcha.

