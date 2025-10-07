Toluca, Estado de México.- Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, hizo un llamado a los militantes de la Cuarta Transformación a cerrar filas, por que advirtió que no hay espacio para divisiones, ni para protagonismos personales. “La unidad no es una sugerencia, es una exigencia del momento histórico”.

Además afirmó que la gobernabilidad es el eje que sostiene la transformación del Estado de México y aseguró que el trabajo conjunto con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha permitido mantener estabilidad política, coordinación institucional y resultados tangibles para la ciudadanía mexiquense.

“Que el ejemplo de la presidenta y la gobernadora nos inspire a unirnos, a construir relaciones de confianza y a colaborar en todo cuanto sea posible, que el pueblo nos reconozca también por eso, por vernos unidos, trabajando y ser un verdadero equipo, con proyectos e ideas compartidas”, consideró.

Cuando compareció ante el pleno del Congreso del Estado con motivo de la glosa del informe de gobierno, Duarte Olivares reiteró que la Cuarta Transformación no es un proyecto de sexenio, sino un proceso histórico que requiere continuidad, disciplina y visión de Estado.

Por ello, llamó a cerrar filas, sin protagonismos ni divisiones, por el proyecto histórico que se trabaja en el Estado de México y el país, que es más grande que cualquier aspiración personal.

También se refirió a la política social, y mencionó que uno de cada dos hogares mexiquenses recibe apoyos directos de programas estatales y que 650 mil mujeres son beneficiarias de Mujeres con Bienestar, reflejo de un gobierno que pone en el centro a las personas.

En salud, informó que se han brindado más de 9 millones de consultas médicas, rehabilitado clínicas y hospitales, y fortalecido el sistema educativo con becas, infraestructura y equipamiento.

En materia económica y de movilidad, destacó inversiones por más de 216 mil millones de pesos, que han hecho del Estado de México el primer generador de empleos formales del país, además del incremento de viajes del Mexibús (18.6 %) y del Mexicable (49.5 %).

Así como la ejecución del Plan Integral del Oriente, que beneficiará a más de 10 millones de personas en 10 municipios con 121 líneas de acción en infraestructura social, vivienda, educación y salud.

Especifico que la gobernabilidad se construye con diálogo, coordinación y presencia institucional, mediante la atención directa en los municipios, y en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Y concluyó: “Hoy es tiempo de trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Ese es el mandato de nuestra gobernadora, ese es el ejemplo de nuestra presidenta, esa es la herencia del líder fundador de nuestro movimiento”.

rmlgv