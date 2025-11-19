La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 20 de noviembre en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan.

En esas demarcaciones se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius, entre las 00:00 y las 8:00 de la mañana.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 20/11/2025 en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/sUnI1dbXJk — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 19, 2025

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

