Más Información

Sheinbaum anuncia red de supercómputo en México; tendrá una “super computadora”, la más grande de AL

Sheinbaum anuncia red de supercómputo en México; tendrá una “super computadora”, la más grande de AL

Ebrard anuncia récord de inversión extranjera; destaca fortalecimiento internacional y confianza ante inversionistas

Ebrard anuncia récord de inversión extranjera; destaca fortalecimiento internacional y confianza ante inversionistas

Pescan en redes sociales pasajeros para el Tren Maya

Pescan en redes sociales pasajeros para el Tren Maya

Luisa Alcalde exhibe contrato de Edson Andrade, impulsor de marcha Generación Z; PAN le habría pagado más de 2 mdp

Luisa Alcalde exhibe contrato de Edson Andrade, impulsor de marcha Generación Z; PAN le habría pagado más de 2 mdp

Cárteles mexicanos expanden su poder en Europa

Cárteles mexicanos expanden su poder en Europa

Caso Javier Duarte: definen hoy libertad anticipada al exgobernador de Veracruz; con 6 testigos, FGR busca dar revés

Caso Javier Duarte: definen hoy libertad anticipada al exgobernador de Veracruz; con 6 testigos, FGR busca dar revés

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía así como cielo parcialmente nublado y sin lluvia para este miércoles 19 de noviembre en la Ciudad de México.

Durante el día predominarán vientos del norte y noreste de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico.

Lee también

Se espera que la madrugada del jueves 20 de noviembre sea de fría a muy fría, en el sur de la capital.

En las próximas 24 horas, se prevé una temperatura máxima de 26°C y mínima de 11°C, en especial en las primeras horas del día.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]