Más Información
Sheinbaum anuncia red de supercómputo en México; tendrá una “super computadora”, la más grande de AL
Ebrard anuncia récord de inversión extranjera; destaca fortalecimiento internacional y confianza ante inversionistas
Luisa Alcalde exhibe contrato de Edson Andrade, impulsor de marcha Generación Z; PAN le habría pagado más de 2 mdp
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía así como cielo parcialmente nublado y sin lluvia para este miércoles 19 de noviembre en la Ciudad de México.
Durante el día predominarán vientos del norte y noreste de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico.
Lee también ¿Cómo saber si mi perro o gato tienen frío en casa? Conoce las claves
Se espera que la madrugada del jueves 20 de noviembre sea de fría a muy fría, en el sur de la capital.
En las próximas 24 horas, se prevé una temperatura máxima de 26°C y mínima de 11°C, en especial en las primeras horas del día.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]