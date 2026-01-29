Más Información

Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas

Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas

Diputados de MC baleados continúan hospitalizados; Sergio Torres está delicado, pero estable y Elizabeth Montoya perdió un ojo

Diputados de MC baleados continúan hospitalizados; Sergio Torres está delicado, pero estable y Elizabeth Montoya perdió un ojo

Venezuela aprueba reforma petrolera afín a EU; pretende atraer inversión privada

Venezuela aprueba reforma petrolera afín a EU; pretende atraer inversión privada

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

Destitución en el CIDE; juzgado niega suspensión provisional a Romero Tellaeche

Destitución en el CIDE; juzgado niega suspensión provisional a Romero Tellaeche

Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 30 de enero en las alcaldías y Tlalpan.

En esas demarcaciones se prevén temperaturas de entre , entre las 3:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.

Lee también:

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]