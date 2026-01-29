Más Información
Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas
Diputados de MC baleados continúan hospitalizados; Sergio Torres está delicado, pero estable y Elizabeth Montoya perdió un ojo
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 30 de enero en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan.
En esas demarcaciones se prevén temperaturas de entre 4 y 6°C, entre las 3:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.
Lee también: Familiares de Araceli Vilchis, menor desaparecida, bloquean Calzada de Tlalpan para exigir su localización; hay afectaciones viales
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]