La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) capitalina, informó que el día 2 de febrero de 2026 se suspenderá la operación en el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y la Oficialía de Partes de la Dirección General de Calidad del Aire; así como los centros de verificación de emisiones vehiculares de la Ciudad de México.

Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular suspende operaciones esta 2 de febrero: Sedema. Foto: Especial

Explicó que el servicio se reanudará el día 3 de febrero de 2026 en sus horarios habituales, es decir, de 9:00 a 14:00 horas para el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y la Oficialía de Partes y de 8:00 a 20:00 horas para los centros de verificación de emisiones vehiculares.

Por lo tanto, Sedema solicitó a los propietarios o legales poseedores de automotores matriculados en la Ciudad de México, tomar las medidas necesarias ante la suspensión de actividades en el periodo referido.

