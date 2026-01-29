Más Información

La Secretaría del Medio Ambiente () capitalina, informó que el día 2 de febrero de 2026 se suspenderá la operación en el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y la Oficialía de Partes de la Dirección General de Calidad del Aire; así como los de emisiones vehiculares de la Ciudad de México.

Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular suspende operaciones esta 2 de febrero: Sedema. Foto: Especial
Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular suspende operaciones esta 2 de febrero: Sedema. Foto: Especial

Explicó que el servicio se reanudará el día de 2026 en sus horarios habituales, es decir, de 9:00 a 14:00 horas para el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y la Oficialía de Partes y de 8:00 a 20:00 horas para los centros de verificación de emisiones vehiculares.

Por lo tanto, Sedema solicitó a los propietarios o legales poseedores de automotores matriculados en la Ciudad de México, tomar las medidas necesarias ante la suspensión de actividades en el periodo referido.

dmrr/cr

