Más Información
Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas
Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto
Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"
Diputados de MC baleados continúan hospitalizados; Sergio Torres está delicado, pero estable y Elizabeth Montoya perdió un ojo
Buscan a 10 trabajadores de mina en Concordia; Fiscalía de Sinaloa investiga desaparición y despliega operativo
La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) capitalina, informó que el día 2 de febrero de 2026 se suspenderá la operación en el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y la Oficialía de Partes de la Dirección General de Calidad del Aire; así como los centros de verificación de emisiones vehiculares de la Ciudad de México.
Lee también: Morena defiende show de cabaret en el Congreso CDMX; oposición acusa falta de respeto al recinto
Explicó que el servicio se reanudará el día 3 de febrero de 2026 en sus horarios habituales, es decir, de 9:00 a 14:00 horas para el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y la Oficialía de Partes y de 8:00 a 20:00 horas para los centros de verificación de emisiones vehiculares.
Por lo tanto, Sedema solicitó a los propietarios o legales poseedores de automotores matriculados en la Ciudad de México, tomar las medidas necesarias ante la suspensión de actividades en el periodo referido.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]