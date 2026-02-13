Naucalpan, Méx.— Las motonetas y motocicletas son el principal medio utilizado para cometer homicidios, robos a transeúnte y robos de vehículos en Naucalpan, informó el titular de la Guardia Municipal, Carlos Quezada Román.

Al explicar la importancia del regreso de las infracciones y operativos en el municipio, dijo que este tipo de unidades está directamente relacionado con la comisión de estos delitos.

“El móvil para cometer homicidios en Naucalpan, robo a transeúnte e incluso el robo en vehículos son las motonetas o motocicletas. Por eso estamos haciendo los operativos necesarios con el tema de movilidad”, señaló.

Quezada Román indicó que las acciones se enfocan en atender la circulación irregular de motocicletas como parte de la estrategia de seguridad.

“Las infracciones no son para recaudar dinero, forman parte de la estrategia de seguridad para erradicar a estas personas que andan en moto de forma irregular en el municipio”, puntualizó.

Un caso reciente, dado a conocer por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó esta forma de operar.

El 12 de febrero la fiscalía estatal dio a conocer la detención de dos personas por su probable participación en delitos contra la salud y el aseguramiento de un vehículo posiblemente relacionado con un homicidio ocurrido el 26 de enero en la colonia San Lorenzo Totolinga, Naucalpan.

De acuerdo con la autoridad estatal, las investigaciones establecieron que los probables responsables utilizaron una motocicleta para trasladarse tras la agresión.

Con cámaras de videovigilancia dieron seguimiento a la ruta que siguió la motocicleta, con lo que se logró establecer su posible zona de tránsito.

Tras un despliegue policiaco fue posible ubicar el vehículo en la colonia Casa Blanca, donde fueron detenidos Alejandro “N”, de 30 años, y Dulce “N”, de 21 años, a quienes les aseguraron presunta droga y un teléfono celular.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican que durante 2025 en Naucalpan se reportaron 354 robos de motocicletas, frente a los 659 casos registrados en 2024.

En cuanto a homicidios cometidos con arma de fuego, en 2025 se contabilizaron 61 víctimas, mientras que en 2024 la cifra fue de 95.

Asimismo, en 2025 se denunciaron 994 robos de automóviles; mientras que en 2024 se registraron 2 mil 72 casos.

Fue el pasado 23 de diciembre de 2025 cuando el gobierno municipal de Naucalpan reactivó las infracciones de tránsito, luego de haber permanecido suspendidas desde 2023, con el objetivo de mejorar el ordenamiento vial y como parte de la estrategia de seguridad para identificar posibles vehículos involucrados en actos delictivos.