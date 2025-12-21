El Reglamento de Tránsito del Estado de México, el cual entró en vigor el 25 de noviembre, exige licencias Tipo C para motos, con multas por no portar casco o circular sin permiso, pero no integra un registro unificado para plataformas.

Hasta el momento, el Congreso mexiquense no ha legislado la actividad del servicio de transporte público en las plataformas digitales.

A diferencia de la Ciudad de México, donde se exigen constancias vehiculares para apps, en la entidad mexiquense el Registro Público Vehicular se limita a placas, por lo que hasta ahora no se ha incluido a las plataformas digitales.

Lee también Edomex regala 1000 cascos certificados para motociclistas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó en 2023 padrones digitales con verificación de antecedentes y seguros, pero en México pocas entidades lo llevan a cabo, por lo que la gran mayoría de los conductores de motos que ofrecen el servicio de taxi no son contabilizados en un padrón.

Al respecto, el secretario de Movilidad estatal, Daniel Sibaja, indicó que un padrón de taxistas en motocicletas por aplicación será coordinado por la Subsecretaría de Transporte Federal y se desarrollan reuniones en las que participan representantes de los gobiernos de Jalisco, Quintana Roo, Ciudad de México y Estado de México.

“Sí hay una mesa ya. Nos hemos reunido dos veces y vamos a estar reunidos bastante tiempo, pero nos pidió la señora Presidenta que el tema lo lleve y tenga mano el gobierno federal”, concluyó el funcionario.