¿Quién era Blake Mitchell, actor de cine para adultos que murió tras accidente en moto?

La industria del entretenimiento para adultos se encuentra de luto, pues la noche del pasado miércoles 17 de diciembre se reportó el fallecimiento del actor Blake Mitchell a los 31 años, debido a un presunto accidente en motocicleta en California, Estados Unidos el pasado lunes 15 de diciembre por la tarde.

De acuerdo con reportes del medio norteamericano TMZ, la noticia fue confirmada por familiares de la celebridad. Según los testimonios, Blake conducía su moto cerca de Oxnard, en el condado de Ventura, California, antes de las 16:00 horas, cuando el vehículo se estrelló contra un camión de carga.

A pesar de los esfuerzos del equipo paramédico, el influencer fue declarado muerto en el lugar, debido a un traumatismo craneal por fuerza contundente. Por otra parte, las autoridades locales mantienen la investigación abierta, pues aún no se ha dado a conocer el origen del accidente vial y si el consumo de drogas o el alcohol jugaron como un factor influyente.

El creador de contenido para adultos disfrutaba de compartir su día a día en redes, así como su pasión por las motos y caballos. Foto: Instagram @lanevrogers

¿Quién era Blake Mitchell, personalidad de internet?

Nacido el 14 de agosto de 1994 en Kentucky, Lane Vincent Rogers, mejor conocido en internet por su nombre artístico Blake Mitchell, era una figura popular en la industria del cine para adultos y un creador de contenido muy popular en una de las plataformas de contenido exclusivo por pago más reconocidas.

Rogers comenzó su carrera como modelo de cámara web y actor de cine para adultos en el año 2014, luego de mudarse a California y volverse viral en una transmisión en vivo. Sin embargo, en 2019, Rogers adoptó el nombre de Blake Mitchell y comenzó a publicar contenido exclusivamente en la aplicación.

Según lo que se puede observar en sus redes, Lane era una persona apasionada por las motocicletas y la equitación, compartiendo imágenes de sus aventuras diarias. Asimismo, disfrutaba compartir fotografías y videos de sus mascotas, así como de sus outfits diarios para sus sesiones de modelaje.

Un último mensaje de despedida

En la plataforma de Instagram, el actor contaba con una fiel comunidad, alcanzando los 408 mil 214 seguidores. Su última publicación en la red social fue hace una semana, la cual consiste en un video donde el actor relata a manera de resumen todo lo que vivido en los últimos 5 años a una versión pasada de él mismo. "Francamente, todavía lo haría todo de nuevo", compartió.

Finalmente, algunos de sus seguidores compartieron en los comentarios de sus publicaciones un último mensaje de despedida, lamentando su fallecimiento y expresando sus condolencias. "Que triste, eras un tipo tan amable. Descansa en paz", "Acabo de oír que murió. Tan triste... Abrazos a su familia", escribieron.

