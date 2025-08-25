El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que este jueves iniciarán los trabajos de repavimentación y renivelación de la Lateral de Río San Joaquín por parte del Gobierno de la Ciudad de México.

Esto será del tramo de Presa Falcón a Prolongación Moliere.

"Ya por fin ya el Gobierno de la Ciudad ha anunciado que va a hacer esta obra de repavimentación y de renivelación de todo el suelo para que quede parejita la lateral de Río San Joaquín", dijo en conferencia de prensa.

Aseguró que estos trabajos durarán un mes y se llevarán a cabo aproximadamente durante todo septiembre, a través de un plan de trabajo de tres etapas.

"Es muy importante que consulten nuestras redes para saber el calendario de las obras y las etapas de cierre. Van a existir estas vías alternas a través de Presa Falcón y Prolongación Moliere", agregó.

Mauricio Tabe dejó en claro que no se va a cerrar todo el tramo de la Presa Falcón a Prolongación Moliere, "al mismo tiempo se va a ir cerrando por etapas para no asfixiar el tránsito de la zona".

Agregó que en una etapa se podrá ingresar por Neuchatel y en otra por Prolongación Moliere.

Explicó que esta vialidad primaria, que únicamente le compete al Gobierno capitalino, tiene un nivel de deterioro porque en administraciones pasadas, el entonces Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) llevó a cabo una obra, "con una empresa seguramente muy chafa, de cuarta".

"Dejó las cosas al aventón, hicieron la obra y dejaron mal el pavimento, la base del pavimento la dejaron mal estabilizada y se hicieron ondulaciones (...) parece pista de motocross, está muy deteriorada", aseguró el edil.

El alcalde de Miguel Hidalgo reconoció al actual Gobierno de Clara Brugada y al secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto, pues indicó que, contrario a otras administraciones, en esta se entendió que los problemas de la alcaldía también son de la Ciudad de México y "no sólo del alcalde".

"Reconocemos la buena voluntad de la jefa de Gobierno en contribuir a tener una mejor ciudad y hacemos este reconocimiento porque queremos que en todos los temas haya esta disposición de reconocer que los problemas de Miguel Hidalgo no son los problemas del alcalde, son los problemas de la gente y de la ciudad que vive", explicó.

Aseveró que Miguel Hidalgo es una demarcación por la que pasa mucha gente diariamente, la cual transita por la zona, ya sea por trabajo o de visita, e "invertir en las buenas vialidades de la alcaldía es invertir en que los capitalinos tengan una mejor ciudad".

