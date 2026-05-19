Las lluvias que se registraron la tarde y noche de este martes 19 de mayo generaron un volumen de precipitación acumulada de 6.4 millones de metros cúbicos en la Ciudad de México, y dejaron al menos una veintena de árboles caídos, encharcamientos y afectaciones en inmuebles en diversas alcaldías.

Al corte de las 20:00 horas, brigadas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) habían atendido el 85% de los encharcamientos que se registraron, sobre todo en las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac, Coyoacán, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

A lo largo de la tarde, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó 10 encharcamientos y la caída de 2 árboles y una rama; mientras que el Heroico Cuerpo de Bomberos atendió la caída de 18 árboles, seis encharcamientos y cinco cortocircuitos.

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Lluvias dejan encharcamientos y árboles caídos

Debido a las lluvias de hoy se registraron encharcamientos en la Calzada Ermita Iztapalapa esquina con avenida Las Torres, así como en Calle 8 Sur esquina San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa, en donde se desplegaron equipos hidroneumáticos para mejorar el funcionamiento de la red hidráulica.

En la misma demarcación resultaron afectados tres inmuebles; uno de ellos en Avenida del Árbol, cuyo tirante alcanzó los 20 centímetros en la parte más profunda, afectando una cisterna y el patio de una vivienda; mientras que dos casas de la calle Paraje Meyehualco, esquina avenida Insurgentes, colonia Reforma Política, fueron afectadas ante la acumulación de agua que alcanzó un tirante de 25 centímetros.

En Coyoacán, una vivienda edificada a desnivel, de la calle León García, fue afectada al registrar un tirante de 80 centímetros y no contar con cárcamo, que afectó el patio y un cuarto de 16 metros cuadrados.

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En la calle General Mariano Escobedo esquina Spencer, colonia Rincón del Bosque, en la Miguel Hidalgo, personal de la SGIRPC atendió la caída de un árbol de 2.5 metros de longitud, que no provocó afectaciones ni personas lesionadas, por lo que procedió a seccionar el tronco y se programó su retiro.

Además, se registró la caída de una rama de 8 metros de largo, que se desprendió de un árbol de 25 metros, en la calle Colima, esquina Orizaba, colonia Roma Norte, provocando afectaciones a la techumbre en vía pública, elaborada de madera y láminas de policarbonato. No hubo lesionados ni daños colaterales.

De acuerdo con el monitoreo de la Segiagua, el nivel máximo de precipitación se presentó en las estaciones pluviométricas Puente Colgante, con 20.25 mm, en Coyotepec, Estado de México; Planta Cerro de la Estrella, con 18.75 mm; Rebombeo la Quebradora, con 17.5 mm; Ejército de Oriente, con 12 mm; Carcel de Mujeres con 11.5 mm, y Lumbrera 5,. con 11.5 mm, en la alcaldía Iztapalapa; en Villa Carmela con 17.5 mm, en Lerma Estado de México, y en La Caldera, con 12 mm, en Los Reyes Estado de México.

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