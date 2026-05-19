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Atlacomulco, Estado de México.- Una fuerte granizada sorprendió esta tarde al municipio de Atlacomulco lo que dejó plazas y jardines encharcados y con acumulación de granizo, además de severos daños en distintos puntos.
De acuerdo con corporaciones de Protección Civil se reportó la caída de un techo, una estructura metálica vencida por el peso del granizo y la barda de una escuela colapsada.
Entre los lugares afectados están dos sucursales de una tienda de conveniencia, donde las láminas y estructuras cayeron sobre cajas y mercancía.
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También se reportaron daños en una planta de combustibles y en un gimnasio, hasta el momento no se reportan personas lesionadas.
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