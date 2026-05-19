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Atlacomulco, Estado de México.- Una fuerte granizada sorprendió esta tarde al municipio de Atlacomulco lo que dejó plazas y jardines encharcados y con , además de severos en distintos puntos.

De acuerdo con corporaciones de Protección Civil se reportó la caída de un techo, una estructura metálica vencida por el peso del granizo y la barda de una escuela colapsada.

Entre los lugares afectados están dos sucursales de una , donde las láminas y estructuras cayeron sobre cajas y mercancía.

La fuerte granizada sorprendió a los habitantes del municipio de Atlacomulco. Foto: Especial.
La fuerte granizada sorprendió a los habitantes del municipio de Atlacomulco. Foto: Especial.

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También se reportaron daños en una planta de combustibles y en un gimnasio, hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Varios puntos del municipio quedaron encharcados y con acumulación de granizo. Foto: Especial
Varios puntos del municipio quedaron encharcados y con acumulación de granizo. Foto: Especial

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jecg/cr

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