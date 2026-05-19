Más Información

Auditoría detectó irregularidades por 37 mdp en Culiacán durante 2023; señala simulación de competencia durante gestión de alcalde acusado por EU

Auditoría detectó irregularidades por 37 mdp en Culiacán durante 2023; señala simulación de competencia durante gestión de alcalde acusado por EU

Rosa Icela Rodríguez desconoce paradero de Rubén Rocha Moya; "¿Y yo por qué?", contesta a reporteros

Rosa Icela Rodríguez desconoce paradero de Rubén Rocha Moya; "¿Y yo por qué?", contesta a reporteros

Mundial enfrenta turbulencia en México; controladores aéreos amagan con huelga

Mundial enfrenta turbulencia en México; controladores aéreos amagan con huelga

Royal Caribbean lamenta freno a Perfect Day México; empresa insiste en mantener inversión en Mahahual

Royal Caribbean lamenta freno a Perfect Day México; empresa insiste en mantener inversión en Mahahual

"No se va a aprobar Perfect Day"; Semarnat frena megaproyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo

"No se va a aprobar Perfect Day"; Semarnat frena megaproyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo

Los pasos de Andy López Beltrán en Morena; afiliaciones masivas y poca transparencia marcan su gestión

Los pasos de Andy López Beltrán en Morena; afiliaciones masivas y poca transparencia marcan su gestión

Zumpango, Méx. - El informó que habrá cierre temporal a la circulación el 19 y 20 de mayo, en la gaza de incorporación al .

Lo anterior, debido a trabajos de y , lo que está programado para realizarse en un horario de 10:00 de la noche a 04:00 de la mañana.

Lee también

El AIFA dio a conocer que el cierre será temporal sobre la gaza de incorporación a la vialidad de cuota, con dirección a Zumpango y la autopista México-Querétaro.

“Se recomienda a las y los usuarios tomar previsiones y considerar rutas alternas”, indicó en sus redes sociales el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]