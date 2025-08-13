Las lluvias que se registraron la tarde de este miércoles en la Ciudad de México dejaron al menos, 23 encharcamientos, la caída de 29 árboles, de un poste, un deslizamiento de tierra y cinco cortocircuitos, dio a conocer el Gobierno capitalino.

Al corte de las 19:30 horas, el volumen de lluvias registradas en toda la capital fue de más de 13.1 millones de metros cúbicos, y el nivel máximo de precipitación alcanzado se registró en las estaciones pluviométricas E.P. San Miguel Topilejo con 37.75 mm y Topilejo con 31.5 mm, en la alcaldía Tlalpan.

En una tarjeta informativa, las autoridades precisaron que el deslizamiento de tierra ocurrió al interior del Fraccionamiento “Los Leones 5290”, ubicado en Desierto de los Leones al cruce con calle Jazmín, en la colonia Tetelpan, alcaldía Álvaro Obregón, de acuerdo con personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Leer también: Intensas lluvias en Ecatepec provocan inundaciones y desgajamiento de un cerro; suspenden servicio de Línea 4 del Mexibús

(13/08/25) Foto: Juan Boites

“Se presentaron grietas de tensión en el jardín y patio trasero de ambas viviendas. Como medida de seguridad, personal de la SGIRPC acordonó y delimitó la zona de riesgo a fin de evitar su uso; se solicitó a la Alcaldía para emitir la opinión técnica del talud e inmuebles a fin de determinar los trabajos de mitigación de riesgos y restablecimiento”, indicó la SGIRPC.

Se reportó la caída de cinco árboles en Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Gustavo A. Madero. Además, el Heroico Cuerpo de Bomberos desplegó personal para atender la caída de 24 árboles caídos en distintos puntos de la CDMX, un poste y cinco cortocircuitos.

Asimismo, personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) ha resuelto nueve encharcamientos de los 17 registrados en las alcaldías Azcapotzalco (1), Cuauhtémoc (4), Gustavo A. Madero (10), Miguel Hidalgo (1) y Xochimilco (1).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr