Las registradas la tarde de este viernes provocaron una fuerte inundación en la Clínica de Especialidades Churubusco del (ISSSTE), ubicada en la colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán, lo que obligó al desalojo de pacientes y personal médico hacia zonas seguras.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el anegamiento alcanzó una extensión de aproximadamente 50 metros (m) con un tirante de 40 centímetros (cm) sobre Calzada de Tlalpan y América. El agua ingresó al estacionamiento, al área de consulta externa y afectó principalmente el acceso principal, así como las áreas de Biología y Archivo de la clínica, donde se registró una acumulación de unos 20 centímetros de altura.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos trabajaron para retirar basura de coladeras y atarjeas, lo que permitió el desalojo del agua pluvial. En las labores de apoyo también participaron brigadas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) con equipo hidroneumático, además de personal operativo de la SGIRPC y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes auxiliaron en el traslado de trabajadores y pacientes fuera del área inundada.

Las autoridades señalaron que la emergencia se debió a la insuficiencia de la red de drenaje para desalojar el volumen de agua generado por la tormenta, que afectó severamente a la zona sur de la Ciudad de México (CDMX).

Ante la persistencia de las lluvias, a las 17:40 horas se activó la Alerta Roja en Coyoacán, por precipitaciones de entre 50 y 70 milímetros (mm). De manera simultánea, se actualizó la Alerta Naranja para las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tlalpan, y la Alerta Amarilla para Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

