El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dio a conocer la identificación de presuntos restos óseos humanos durante las obras de demolición del antiguo Hospital "Dr. Gonzalo Castañeda", ubicado en Tlatelolco, tras lo cual, dio aviso a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Precisó que el órgano que ya ha tomado conocimiento del hecho y realiza las diligencias pertinentes.

En una tarjeta informativa, el ISSSTE afirmó que las labores de demolición de dicho inmueble se han ejecutado en todo momento de forma planificada y bajo estrictas medidas de seguridad, sin que se hayan registrado incidentes que involucren al personal o a la población aledaña.

Tras el hallazgo de los restos óseos, los trabajos continuaron de manera controlada, con el objetivo de asegurar todos aquellos elementos que, en el contexto de una demolición, pudieran representar un riesgo en materia de protección civil.

“El ISSSTE refrenda que continuará colaborando con la autoridad para el desarrollo de las investigaciones”, indicó el Instituto.

dmrr/cr