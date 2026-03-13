La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este viernes 13 de marzo en seis alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

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En esas alcaldías se prevén rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 kilómetros por hora, en un periodo que abarca de las 14:15 a las 20:00 horas de este viernes.

Ante esto, la SGIRPC recomienda a la población guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos; evitar subir a azoteas, andamios o cornisas; mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

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