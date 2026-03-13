La tarde de este viernes 13 de marzo se registran lluvias y chubascos en algunas demarcaciones de la Ciudad de México, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), esta tarde se han presentado chubascos en la alcaldía Tlalpan.

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Además, se registrado lluvias ligeras y lloviznas en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Milpa Alta y Xochimilco.

Se prevé que las condiciones para lluvias ligeras con chubascos ocasionales persistentes esta tarde de viernes en la Ciudad de México.

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