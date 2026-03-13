Más Información

En plena CDMX, aseguran vehículos "monstruo"; hay dos detenidos tras operativo en predio de Azcapotzalco

En plena CDMX, aseguran vehículos "monstruo"; hay dos detenidos tras operativo en predio de Azcapotzalco

Sheinbaum marca postura ante Trump; cooperación con EU sí, pero con respeto a la soberanía

Sheinbaum marca postura ante Trump; cooperación con EU sí, pero con respeto a la soberanía

Anticorrupción revela nombres de exfuncionarios con pensiones doradas; José Ángel Gurría y Óscar Espinosa están en la lista

Anticorrupción revela nombres de exfuncionarios con pensiones doradas; José Ángel Gurría y Óscar Espinosa están en la lista

Encuentran culpable a "Fer Italia" del delito de violación de una menor de edad; enfrenta un segundo proceso judicial

Encuentran culpable a "Fer Italia" del delito de violación de una menor de edad; enfrenta un segundo proceso judicial

Actor José Ángel Bichir cae desde tercer nivel de edificio en CDMX; sufre fracturas y trauma abdominal

Actor José Ángel Bichir cae desde tercer nivel de edificio en CDMX; sufre fracturas y trauma abdominal

Monreal llama a PT y PVEM a apoyar Plan B electoral; recuerda firma de compromiso trilateral para apoyar "todas las iniciativas"

Monreal llama a PT y PVEM a apoyar Plan B electoral; recuerda firma de compromiso trilateral para apoyar "todas las iniciativas"

La tarde de este viernes 13 de marzo se registran lluvias y chubascos en algunas demarcaciones de la Ciudad de México, por lo que se recomienda a la población .

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (), esta tarde se han presentado chubascos en la alcaldía Tlalpan.

Lee también

Además, se registrado lluvias ligeras y lloviznas en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Milpa Alta y Xochimilco.

Se prevé que las condiciones para lluvias ligeras con persistentes esta tarde de viernes en la Ciudad de México.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]