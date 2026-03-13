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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso después del mediodía, con incremento de nublados, lluvias ligeras con chubascos y posible actividad eléctrica, para este viernes 13 de marzo en la .

Se esperan vientos de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 24°C por la tarde, mientras que la mínima será de 12°C en las primeras horas del día.

La calidad del aire esta mañana de viernes es aceptable en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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afcl

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