La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso después del mediodía, con incremento de nublados, lluvias ligeras con chubascos y posible actividad eléctrica, para este viernes 13 de marzo en la Ciudad de México.

Se esperan vientos de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 24°C por la tarde, mientras que la mínima será de 12°C en las primeras horas del día.

La calidad del aire esta mañana de viernes es aceptable en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Amanece con ambiente #frío a muy frío y cielo despejado; después del mediodía, ambiente cálido a #caluroso, incremento de nublados, lluvias ligeras con chubascos y posible actividad eléctrica.



🌡#TemperaturaMáxima: 24 °C

🌡#TemperaturaMínima: 12 °C



Mantente informado.… pic.twitter.com/QwLj2wDjhP — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 13, 2026

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