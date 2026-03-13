Más Información
Harfuch: Notas de prensa sobre el CJNG, referentes para abrir carpetas de investigación; FGR procesa información
México, Colombia y Brasil piden cese al fuego inmediato en Medio Oriente; abogan por la diplomacia internacional
Cuba confirma “conversaciones” con representantes de EU; buscan solucionar “diferencias bilaterales”
Sheinbaum discrepa con Ricardo Gallardo por candidatura de su esposa en San Luis Potosí; defiende freno al nepotismo
Cae presunto implicado en robo a Sanborns de Plaza Metrópoli Patriotismo; le aseguraron 5 celulares aún en sus empaques y etiquetas
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso después del mediodía, con incremento de nublados, lluvias ligeras con chubascos y posible actividad eléctrica, para este viernes 13 de marzo en la Ciudad de México.
Se esperan vientos de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.
Lee también Inician los preparativos para Semana Santa en Iztapalapa
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 24°C por la tarde, mientras que la mínima será de 12°C en las primeras horas del día.
La calidad del aire esta mañana de viernes es aceptable en la Zona Metropolitana del Valle de México.
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]