El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que entre marzo y mayo de este año se pronostican de tres a cinco ondas de calor en la Megalópolis, con una intensidad de hasta 4 grados Celsius arriba de la temperatura promedio; se estima que la onda de calor más extensa dure hasta 15 días consecutivos.

A través de un comunicado, el SMN explicó que en estos tres meses, se prevén temperaturas máximas de hasta 3 grados Celsius por arriba del promedio climatológico en la Megalópolis, conformada por la Ciudad de México y los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

En un comunicado, explicó que el aumento de la temperatura media en el planeta eleva el riesgo de ondas de calor con mayor frecuencia, intensidad y duración; por eso, la región central de México mantiene una clara tendencia de que cada 10 años se incrementa la frecuencia de ondas de calor.

Precisó que el comportamiento de las ondas de calor de este año se prevé que sea similar a la de 2025, por lo que se prevé que sea un año cálido sin llegar a los niveles históricos de 2024.

“Las altas temperaturas en este periodo serán generadas por el calentamiento sostenido que presenta la Megalópolis en el largo plazo, así como al establecimiento de sistemas anticiclónicos persistentes sobre el país, propiciando cielos despejados con alta incidencia de radiación solar y vientos débiles que inhiben la dispersión de contaminantes en el aire”, detalló el SMN.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.