La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) inició un proceso para remodelar y renovar las instalaciones del Búnker, el edificio que alberga las oficinas principales de la institución, en la colonia Doctores, el cual comenzó desde junio de 2025 y se prevé que siga hasta este año.

Para los trabajos se tiene destinada una inversión de al menos 190 millones 146 mil 560 pesos.

La FGJ comenzó las intervenciones en el Búnker en julio de 2025 con el reforzamiento y rehabilitación de la planta baja, para lo cual se contempló una inversión de 75 millones 148 mil 49 pesos y 14 centavos, de acuerdo con la información a una respuesta a una solicitud vía transparencia realizada por El UNIVERSAL.

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Los trabajos que comenzaron el año anterior contemplan el primer nivel del cuerpo uno del inmueble de la calle Digna Ochoa y Placido, número 56.

La titular de la FGJ mencionó, en una mesa de trabajo en el Congreso de la Ciudad de México para discutir el paquete económico del ejercicio fiscal 2026, que el mantenimiento al edificio principal de la institución busca mejorar el servicio y por la necesidad de atender riesgos en la infraestructura.

“Creo que es innegable que teníamos que apostarle a tener mejores espacios para las víctimas, para los denunciantes, y no nada más por un tema de atención, sino también por un tema de seguridad, al llegar nos dieron cuenta de dictámenes que ya había estructurales sobre el edificio, había ya riesgos y necesidades importantes de recimentar totalmente el edificio del Búnker”, dijo.

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Las obras están contempladas en una sola etapa, indica la respuesta mediante transparencia, sin especificar fechas. En otra de las intervenciones, el pasado 9 de marzo la FGJ lanzó la licitación para las obras del Búnker en los niveles 1 al 6 del Cuerpo Uno.

El gasto contemplado para estos trabajos es de 99 millones 498 mil 511 pesos, de acuerdo con el anuncio del ganador de dicha licitación, publicado el 14 de abril.

La empresa ganadora fue Orbvium S. A. de C. V., la cual deberá realizar el mejoramiento entre el 8 de abril y el 31 de diciembre de 2026.

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En otra intervención al Búnker, el 10 de abril de 2026 la FGJ entregó las instalaciones renovadas del edificio de la Coordinación General de Atención a Víctimas, cuyas obras abarcaron 2 mil 664 metros cuadrados, distribuidos en cinco niveles.

Para la renovación de las instalaciones se invirtieron 15.5 millones de pesos y se realizaron entre junio de 2025 y marzo de 2026, indicó la FGJ.

El 16 de abril de 2026, la FGJ lanzó una nueva licitación para el reforzamiento estructural y mejoramiento Cuerpo 2 del Búnker (Planta Baja).

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Los trabajos, de acuerdo con lo publicado en la convocatoria de licitación, deben comenzar el 14 de mayo y concluir el 31 de diciembre de este año.

Los trabajos para el mejoramiento de la planta baja del Búnker se realizan actualmente. Foto: SANTIAGO CADENA/EL UNIVERSAL

¿Qué opinan?

Antonio Ramírez acudió al Búnker en búsqueda de una carpeta de investigación y señaló que al ingresar a diversas plantas no encontró alguna afectación en su recorrido.

“En los lugares que estuve visitando al parte de remodelación estaba hasta el fondo y donde estaba manejando mi situación no tenía que ver para nada”, expuso.

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Dijo que observó áreas donde se laboraba, al pasar el tercer piso a la oficialía de Partes; al cuarto a la Fiscalía de Investigación a Violencia Familiar, al quinto piso a Control de Gestión y al primero, a una agencia del Ministerio Público.

Por su parte, Susana, una trabajadora con más de 10 años de antigüedad en la institución dijo que “en mi opinión, no planearon adecuadamente está remodelación. Si bien dicen que el edificio está dañado, lo mejor era rentar y movernos a todos, para que tuvieran oportunidad de trabajar adecuadamente sin entorpecer el funcionamiento de la institución”.

También dijo que la falta de servicios de elevadores es otra problemática para ejecutar las obras.

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“Empezaron las obras en julio de 2025 con el anuncio en carteles que concluía en diciembre de 2025. Ha generado inconformidad, malestar, pesadez y un peregrinar para todas las personas que tienen alguna discapacidad, ya que no funcionan los elevadores, las instalaciones son inadecuadas ya que al excavar tan profundamente se desprenden gases de alcantarilla, lo que es sumamente tóxico”, detalló.

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cdm