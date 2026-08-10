El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó el ajuste de las fechas y plazos para los periodos de precampaña, captación de apoyo de la ciudadanía por parte de candidaturas sin partido, y la recepción de la documentación para el registro de candidaturas

Como parte de las adecuaciones al calendario electoral, las precampañas para diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, alcaldías y concejalías se desarrollarán del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, conservando la duración de 40 días prevista en la legislación local.

Asimismo, el Consejo General ajustó el periodo para la captación de apoyo de la ciudadanía por parte de las candidaturas independientes, quedando del 15 de diciembre de 2026 al 12 de febrero de 2027.

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De igual forma, el periodo para la recepción de la documentación para el registro de candidaturas a diputaciones, alcaldías y concejalías será del 8 al 15 de marzo de 2027, con el propósito de contar con el tiempo necesario para integrar expedientes, revisar el cumplimiento de requisitos, atender requerimientos, verificar la observancia del principio de paridad y de las acciones afirmativas, así como elaborar los proyectos de acuerdo correspondientes.

Finalmente, el Consejo General estableció que la fecha límite para la presentación de solicitudes de registro de convenio de coalición electoral será hasta el 4 de enero de 2027; el plazo para la presentación de solicitudes de registro de plataformas electorales, del 17 de febrero al 3 de marzo de 2027; y la fecha límite para la conclusión de revisión de firmas de apoyo de la ciudadanía hacia candidaturas sin partido y la emisión del dictamen correspondiente, el 1° de marzo de 2027.

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Estos ajustes no modifican la naturaleza ni la duración de las etapas previstas en la legislación electoral local, sino que armonizan el calendario del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 con las fechas homologadas por la autoridad electoral nacional.

dmrr