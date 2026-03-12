La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició un procedimiento especial sancionador en contra de Manuel Pedrero Solís y el medio digital Los Reporteros MX por presunta violencia política en razón de género y violencia política contra las mujeres en razón de género en contra de la diputada local Tania Larios.

La legisladora denunció al comunicador por algunas publicaciones en redes sociales en las que, supuestamente, la critica utilizando estereotipos basados en su edad y género, tras un programa de YouTube en el que ambos participaron.

En el expediente, la Comisión Permanente de Quejas explica que, bajo la apariencia del buen derecho, las publicaciones denunciadas no se encuentran al amparo del auténtico ejercicio de la libertad de expresión o, en su defecto, de una crítica por el ejercicio del cargo que ostenta Tania Larios.

A la opinión pública, el @iecm determinó por unanimidad que la expresiones de Manuel Pedrero, NO están amparadas por la libertad de expresión y constituyen violencia política en razón de género por lo que le otorgan medidas cautelares en la protección de mis derechos. ‼️🚨 pic.twitter.com/Y8lMJ7tlUd — Tania Larios (@TaniaLariosMX) March 13, 2026

Ante esto, se determinó que las publicaciones fueran borradas y otras más editadas. Las medidas de protección solicitadas por la diputada del PRI no se concedieron, pues se no se identificó riesgo hacia su persona.

Al respecto, Tania Larios comentó que la resolución marca un límite claro, pues en la política se puede disentir, debatir y confrontar ideas, pero no se puede normalizar la violencia ni los ataques contra las mujeres que participan en la vida pública.

“Defender la dignidad también es defender la democracia. Hoy quedó acreditado que la violencia y los ataques disfrazados de opinión no tienen cabida en ella”, argumentó.

