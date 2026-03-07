Más Información
México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025
"Falso que AMLO esté internado en el Hospital Central Militar"; Ignacio Mier llama a no caer en fake news
El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, subrayó que "la violencia política de género no puede normalizarse bajo ninguna circunstancia" luego de que el comentarista de Morena, Manuel Pedrero, hizo comentarios despectivos contra la legisladora Tania Larios durante un programa en Grupo Fórmula.
El senador priista pronunció su solidaridad hacia Larios y agregó que "decirle a una mujer que no se le permite hablar es violencia y no puede justificarse bajo ningún argumento".
Asimismo, publicó que la legisladora tiene "trayectoria, preparación y carácter de sobra", a razón de las interrupciones y calificativos de Manuel Pedrero, quien agradeció a Moreno por "enviar" a Larios a "hacer este show".
Lee también PRI: México debe aprender del caso Irán; “debe ser una voz firme en favor de la libertad", dice
Del mismo modo, Alito Moreno subrayó que "pretender instalar la idea de que una mujer en política actúa por instrucción de un hombre o que no tiene voz propia es despojarla de su autonomía y desacreditar su participación pública".
Tania Larios acusa de "machismo puro"
En la misma red social, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional denunció el actuar del comentarista como violencia política de género.
"Asegurar que no tengo voz propia y que alguien me dice qué decir es machismo puro. Es misoginia. Es la vieja idea de que las mujeres en política estamos porque un hombre nos puso ahí", escribió en redes.
Reafirmó que tiene autonomía y voz propia, así como la capacidad de debatir con quien sea. "Las mujeres no pedimos permiso para hablar. Y no vamos a aceptar que ningún hombre intente callarnos", sentenció.
Lee también Agresor sexual de Tania Larios es vinculado a proceso; juez ordena reclusión en centro especializado
"Falso que AMLO esté internado en el Hospital Central Militar"; Ignacio Mier llama a no caer en fake news
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cdm/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]