El presidente nacional del PRI, , subrayó que "la violencia política de género no puede normalizarse bajo ninguna circunstancia" luego de que el comentarista de Morena, Manuel Pedrero, hizo comentarios despectivos contra la legisladora Tania Larios durante un programa en Grupo Fórmula.

El senador priista pronunció su solidaridad hacia Larios y agregó que "decirle a una mujer que no se le permite hablar es violencia y no puede justificarse bajo ningún argumento".

Asimismo, publicó que la legisladora tiene "trayectoria, preparación y carácter de sobra", a razón de las interrupciones y calificativos de Manuel Pedrero, quien agradeció a Moreno por "enviar" a Larios a "hacer este show".

Del mismo modo, Alito Moreno subrayó que "pretender instalar la idea de que una mujer en política actúa por instrucción de un hombre o que no tiene voz propia es despojarla de su autonomía y desacreditar su participación pública".

Tania Larios, Diputada y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la Ciudad de México; Alejandro Moreno, Presidente del PRI. Foto: (Facebook- Alejandro Moreno Cárdenas).
Tania Larios acusa de "machismo puro"

En la misma red social, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional denunció el actuar del comentarista como violencia política de género.

"Asegurar que no tengo voz propia y que alguien me dice qué decir es machismo puro. Es misoginia. Es la vieja idea de que las mujeres en política estamos porque un hombre nos puso ahí", escribió en redes.

Reafirmó que tiene autonomía y voz propia, así como la capacidad de debatir con quien sea. "Las mujeres no pedimos permiso para hablar. Y no vamos a aceptar que ningún hombre intente callarnos", sentenció.

