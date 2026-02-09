Tras el cierre por trabajos de mantenimiento de las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad, al menos 20 unidades de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) con rumbo hacia Pino Suárez ya ofrecen servicio al exterior de la estación Xola.

Del lado que va del sur al centro en la Calzada de Tlalpan, elementos de la Policía Auxiliar del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro orientan a los usuarios que fueron retirados de la estación Xola a las 22:00 horas.

Según pudo constatar EL UNIVERSAL, antes de las 21:45 horas dejó de pasar el último convoy del Metro con dirección a Cuatro Caminos.

"Habían dicho que a las 10 de la noche iba a cerrar y como 15 minutos antes dejó de pasar el Metro, entonces, pues fue lo que me confundió", dijo Julio César, quien se dirige a la estación Chabacano.

Como parte de trabajos de mantenimiento, a partir de hoy estas tres estaciones cerrarán dos horas antes de lo habitual, es decir, a las 22:00 horas.

Este horario se manejará de lunes a viernes y los sábados cerrará a las 20:00 horas. Mientras que los domingos no habrá servicio en estas tres estaciones.

Se realizarán labores de mejoramiento de imagen, mantenimiento integral a las vías, cárcamos, aparatos eléctricos y electrónicos, así como de red contra incendios y equipamiento de cámaras de seguridad, en beneficio de 568 mil usuarios diarios.

