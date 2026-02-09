Con lonas que avisan que las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro modificarán desde hoy sus horarios por labores de rehabilitación, usuarios prevén que se registre caos por las noches.

En distintas estaciones de esta línea, tanto en las taquillas como torniquetes, hay avisos que señalan que a partir de hoy, lunes 9 de febrero, estas tres estaciones cerrarán a las 22:00 horas —dos horas antes de lo habitual— de lunes a viernes, los sábados será a las 20:00 horas y los domingos no habrá servicio.

Al exterior no se observaron paradas provisionales para las unidades de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

“Va a ser complicado, más que nada porque es la línea que más uso, y pues va a ser mucha vuelta, yo creo que mucha fila y más tiempo, y aunque sea a partir de las 10 de la noche, pues a esa hora todavía hay algo de gente en la azul, sobre todo para los transbordos de Chabacano”, dijo Uriel Márquez, mientras veía la lona instalada a la salida de la estación San Antonio Abad.

Explicó que durante su trayecto de regreso a casa desde el Centro Histórico hasta Xochimilco normalmente se hace una hora y media, y prevé que con las modificaciones del horario tarde unos 15 o 20 minutos más.

Así como él, decenas de usuarios de la Línea Azul se detuvieron para leer el aviso de las modificaciones de los horarios; le tomaban foto, platicaban entre ellos o le preguntaban a los policías de la estación.

Hugo Carrillo, quien usa esta línea para llegar a su trabajo los domingos en la estación Normal, aseguró que el cierre de la estación le va a afectar bastante para sus traslados al negocio en el que vende herramientas, pues “de por sí los domingos el Metro se llega a tardar 10 o 15 minutos, ahora va a estar mucho peor”.

Refirió que la otra opción sería transbordar en la Línea 8, hacia Bellas Artes, y de esta estación hacia Normal, pero debido a las reparaciones de Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad, “va a ser una ruta que se va a complicar mucho”.

Para Angélica, otra usuaria, una rehabilitación siempre es adecuada para “un sistema de transporte como el Metro, pero creo que debería buscarse la manera de no afectarnos tanto. Y, bueno, si ya nos van a afectar, pues deberían realmente reflejarse las mejoras en lo que es el servicio, porque acaban de arreglar la Línea 1 y así que digas mucha mejora, pues tampoco (...) se da unos jalones y unos frenones que parece que trae animales, yo creo”.

En la Línea 2 se realizarán labores de mejoramiento de imagen, mantenimiento integral a las vías, cárcamos, entre otros.