Ecatepec, Mex.- El gobierno municipal ha invertido 1 mil 140 millones de pesos en la pavimentación y de calles, lo que ya fue considerado por la presidenta como una cifra histórica en dicha materia, ya que afirmó la actual administración ha intervenido más vialidades en un solo año que los últimos tres gobiernos juntos.

En más de 300 colonias han recuperado , interviniendo casi 500 kilómetros de calles, pavimentando 654 mil metros cuadrados, de acuerdo con lo informado por las autoridades municipales en conferencia de prensa.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss destacó que las calles estaban en estado deplorable al inicio de su administración, hace 10 meses, cuando el 80% de las mismas se encontraban destruidas y no había maquinaria disponible.

Cisneros recordó que durante décadas, los gobiernos anteriores transformaron las calles de Ecatepec en un símbolo de abandono y corrupción. Foto: Especial.
Cisneros recordó que durante décadas, los gobiernos anteriores transformaron las calles de Ecatepec en un símbolo de abandono y corrupción. Foto: Especial.

Sin embargo, afirmó que ya lograron recuperar el 30% de las vialidades del territorio municipal de Ecatepec y puso como ejemplo que la cantidad de calles pavimentadas son la distancia entre la localidad y la ciudad de Morelia.

Cisneros recordó que durante décadas, los gobiernos anteriores transformaron las calles de Ecatepec en un símbolo de abandono y corrupción, toda vez que rentaban maquinaria vieja y simulaban trabajo y no pavimentaban las calles.

“Los vecinos pueden caminar sin preocupaciones, los policías pueden patrullar sin obstáculos, los niños pueden jugar afuera, los comercios abren sus puertas y la vida regresa a las colonias. Atender las causas de la inseguridad es precisamente eso, por eso decimos con toda claridad: Cada calle pavimentada es también una acción de paz y de justicia”, expuso Azucena Cisneros.

Cada calle pavimentada es también una acción de paz y de justicia", expuso Azucena Cisneros. Foto: Especial.
Cada calle pavimentada es también una acción de paz y de justicia”, expuso Azucena Cisneros. Foto: Especial.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, informó que los recursos invertidos que suman más de 1 mil 140 millones de pesos han sido del erario municipal y provenientes de diferentes programas tanto estatales como federales, que son para uso exclusivo de vialidades.

“Estamos seguros de que, si seguimos así, podemos recuperar el rezago de 75 años en tan solo tres años”, afirmó el funcionario municipal de Ecatepec.

Además, el gobierno federal entregó al Ayuntamiento de Ecatepec un tren de pavimentación con valor de 35 millones de pesos, que ayudará a la rehabilitación de vialidades al complementar con el equipo ya adquirido por el gobierno local.

