Ecatepec, Mex.- El Festival Cultural 2025 “El Viento Nos Une”, presentó a 10 bandas durante un concierto gratuito que se prolongó por 13 horas para que cientos de familias disfrutaran bailando y cantando.

El ritmo de ska, se desarrolló en un ambiente de paz, como parte de un esquema que promueve la cultura comunitaria, impulsado por la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss.

Love Stone, Dimension Exilio, Neutrinos, Maskafé, Los Hermanos Calavera, Destilados, I can fly, Fase Skank, los Infames Ska, Maskatesta en su XXI Años Tour; así como Salón Victoria y Ganja, fueron las bandas que participaron en el Festival Cultural 2025 “El Viento Nos Une”.

La sede del evento que congregó a cientos de ecatepenses fue el Deportivo Alfredo del Mazo, situado en la colonia Jardines de Santa Clara, donde se instaló un escenario que vio al menos a 30 niños y adolescentes bailando con el grupo Maskatesta canciones como “Tú que pedirás”.

Berenice Carmona, vecina de Jardines de Santa Clara, asistió con su esposo y su hijo Alejandro, de 4 años de edad, quienes bailaron al ritmo de Infames Ska durante varias horas.

“Está muy bien que traigan a la colonia entretenimiento y distracción; es tranquilo y seguro y mi niño se puede divertir también”, declaró la habitante de Jardines de Santa Clara.

El evento se prolongó por 13 horas. Foto: Especial.

Por su parte, Denisse Garduño, de 20 años de edad, comentó que visitó Ecatepec desde Acolman, para poder disfrutar de la música ska en compañía de su esposo y su hijo Eitan de casi dos años. “Está bueno, es una manera de distraernos, por donde vivo no hay eventos gratuitos de este tipo, y aquí hay condiciones para estar en familia y divertirnos”.

Además, Daniel García, de la colonia Jardines de Cerro Gordo, contó que le agrada la idea de la recuperación de espacios públicos con eventos gratuitos, y luego de escuchar la música de Salón Victoria, comentó que el evento lo vivió junto con sus amigos de toda la vida de colonias como Ciudad Azteca, La Florida e Industrias.

Mientras que Juan José López, vecino de Ecatepec, refirió que habían tenido años de abandono en materia cultural y declaró que “estuvimos encerrados mucho tiempo y estos eventos dan vitamina, esperemos que la presidenta Azucena Cisneros haga más seguido estos eventos para que la juventud y las familias se diviertan, que haya más variedad”.

