Más Información

Reportan 22 muertos, entre ellos 4 niños, tras incendio en Waldo's de Hermosillo; hay 12 heridos

Reportan 22 muertos, entre ellos 4 niños, tras incendio en Waldo's de Hermosillo; hay 12 heridos

Alcalde de Uruapan, Michoacán, resulta lesionado tras ataque armado en Festival de Velas

Alcalde de Uruapan, Michoacán, resulta lesionado tras ataque armado en Festival de Velas

Derecha española exige la renuncia del ministro José Manuel Albares tras reconocer agravios en La Conquista; "es el peor representante"

Derecha española exige la renuncia del ministro José Manuel Albares tras reconocer agravios en La Conquista; "es el peor representante"

Se desploma avioneta en Santa Isabel, Chihuahua; reportan dos personas fallecidas

Se desploma avioneta en Santa Isabel, Chihuahua; reportan dos personas fallecidas

NBA en México: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido entre Mavericks y Pistons?

NBA en México: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido entre Mavericks y Pistons?

Ella es Fernanda Yamileth, la "catrina quinceañera" del Desfile de Día de Muertos 2025

Ella es Fernanda Yamileth, la "catrina quinceañera" del Desfile de Día de Muertos 2025

Ecatepec, Mex.- El ya fue entregado al Instituto Mexicano del Seguro Social (), luego de ser rescatado por el gobierno del Estado de México tras más de 10 años de abandono, en los que había quedado en obra negra.

La Oficial Mayor del gobierno mexiquense, Mónica Chávez Durán, destacó que el logro de rescatar el inmueble representa esperanza para más de 4 millones de habitantes de la entidad.

“Se rescata y se entrega al IMSS. Con el impulso de la Presidenta Claudia Sheinbaum el liderazgo de la gobernadora , este logro representa esperanza para más de 4 millones de mexiquenses”, publicó en sus redes sociales la funcionaria.

Además, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, informó que el hospital cuenta con 40 camas, 27 consultorios y 16 especialidades médicas.

Leer también:

“Se consolida la transformación de la salud pública con la entrega del Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec al IMSS en beneficio de las familias ecatepenses”, señaló en sus redes sociales Cisneros Coss.

En septiembre del 2014, comenzó la construcción del nosocomio, la cual se prometió para ser concluida en año y medio. Sin embargo, esto no ocurrió.

La obra fue proyectada inicialmente para significar un costo superior a los 204 millones de pesos, lo cual se triplicó a 689 millones de pesos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]