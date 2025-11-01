Ecatepec, Mex.- El Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec ya fue entregado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de ser rescatado por el gobierno del Estado de México tras más de 10 años de abandono, en los que había quedado en obra negra.

La Oficial Mayor del gobierno mexiquense, Mónica Chávez Durán, destacó que el logro de rescatar el inmueble representa esperanza para más de 4 millones de habitantes de la entidad.

“Se rescata y se entrega al IMSS. Con el impulso de la Presidenta Claudia Sheinbaum el liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, este logro representa esperanza para más de 4 millones de mexiquenses”, publicó en sus redes sociales la funcionaria.

Además, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, informó que el hospital cuenta con 40 camas, 27 consultorios y 16 especialidades médicas.

“Se consolida la transformación de la salud pública con la entrega del Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec al IMSS en beneficio de las familias ecatepenses”, señaló en sus redes sociales Cisneros Coss.

En septiembre del 2014, comenzó la construcción del nosocomio, la cual se prometió para ser concluida en año y medio. Sin embargo, esto no ocurrió.

La obra fue proyectada inicialmente para significar un costo superior a los 204 millones de pesos, lo cual se triplicó a 689 millones de pesos.