Un juez de control vinculó a proceso a los 4 trabajadores de de la acusados de haber participado en el homicidio de Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul.

Vinculan a proceso a vigilantes de la UNAM

La mañana de este sábado, el juzgador con sede en el Reclusorio Oriente encontró los elementos suficientes para vincular a los trabajadores de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria y les fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que continuarán en el Reclusorio Oriente.

También se dictó un periodo de 3 meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

Los 4 vigilantes están acusados del delito de homicidio calificado por la muerte del asistente al partido de futbol del sábado 25 de octubre, en el Estadio Olímpico Universitario.

De acuerdo a la investigación, Mondragón murió por asfixia al ser sometido a la salida del partido de futbol en las instalaciones de Ciudad Universitaria.

