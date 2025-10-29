Hermosillo, Sonora.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Hospital General Regional No. 1 en Ciudad Obregón, Sonora, innova con éxito en tratamientos contra el cáncer.

Se realizó el primer procedimiento de radiocirugía a una paciente con diagnóstico de Neurinoma del acústico, tumor benigno de crecimiento lento que se desarrolla en el nervio que conecta al oído con el cerebro.

La especialista en Radio Oncología, doctora Karla Gabriela Padilla Duarte destacó que, gracias al apoyo del director general del IMSS, Zoé Robledo, directivos del propio Hospital y el jefe del Servicio de Radioterapia, el IMSS en Sonora cuenta con un acelerador lineal con tecnología de última generación, siendo posible realizar esta radiocirugía otorgando un tratamiento con técnica avanzada y muy precisa para el tumor benigno que padece la derechohabiente.

Lee también Detienen a menor de edad presuntamente implicado en violación de una joven en Facultad de Derecho de Universidad Autónoma de SLP

La especialista explicó que con este procedimiento innovador se proyecta que el tumor no crezca (29/10/2025). Foto: Especial

“La innovación con esta paciente fue el uso del cono para realizar la radiocirugía, tratamiento más preciso que nos permite tratar campos más pequeños, en este caso el tumor medía menos de un centímetro".

"Estos tipos de procedimientos solo se realizaban en hospitales del propio Instituto localizados en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey”, subrayó.

La especialista explicó que con este procedimiento innovador se proyecta que el tumor no crezca y que la paciente ya no presente síntomas, como disminución en la audición, zumbido del oído, inestabilidad o pérdida del equilibrio, vértigo y entumecimiento facial o debilidad, sin embargo el pronóstico se considera bueno, impactando en la calidad de vida de la paciente.

Lee también "No pedimos limosna, exigimos justicia" Campesinos de Guanajuato inconformes con acuerdo federal, continúan bloqueos

La paciente tratada con Radiocirugía fue la señora Martha Alicia “N”, quien se manifestó agradecida con el personal médico y de enfermería del área de Radioncología, ya que desde que recibió su diagnóstico, un equipo multidisciplinario se encargó de brindarle tranquilidad y explicarle el procedimiento y los beneficios del mismo.

“Me hicieron esta radiocirugía y me siento muy bien, ya no siento ese cansancio, a las personas que están pasando por lo mismo les digo que tengan la confianza en que todo va salir bien".

"Quiero felicitar a todos los doctores y las enfermeras que estuvieron al pendiente de mí, muchas gracias por el trabajo que se hizo aquí conmigo en el Seguro Social de Ciudad Obregón, Sonora, me trataron muy bien”, enfatizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr