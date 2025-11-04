Más Información

Ecatepec, Mex.- Desde 1998 la no era por las autoridades municipales y en la actual administración ya registra un 80% de avance en su rehabilitación, con recursos propios y con un tren de pavimentación recién adquirido.

Después de casi 30 años, el gobierno municipal interviene la vialidad que cruza por el primer cuadro de , misma que es utilizada todos los días por miles de automovilistas que circulan hacia la Ciudad de México y que ya presentaba baches y solo había sido rehabilitada en algunos tramos.

La Avenida Insurgentes es rehabilitada por el gobierno de Ecatepec al tratarse de una vía municipal. Foto: Especial.
La Avenida Insurgentes es rehabilitada por el gobierno de Ecatepec al tratarse de una vía municipal. Foto: Especial.

La Avenida pronto será terminada para beneficio, no solo de los habitantes de Ecatepec, sino también de otras localidades que la utilizan para llegar a sus destinos, al comunicar la vía López Portillo y la carretera Lechería-Texcoco con la autopista México-Pachuca y vía Morelos, precisó la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss.

La obra es desarrollada por el gobierno municipal, lo que está significando un ahorro para el erario, pues una empresa privada cobraría alrededor de 28 millones de pesos y la inversión actual es de solo la tercera parte de ese recurso, explicó Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas.

La obra es desarrollada por el gobierno municipal, lo que está significando un ahorro para el erario. Foto: Especial.
La obra es desarrollada por el gobierno municipal, lo que está significando un ahorro para el erario. Foto: Especial.

Además, el funcionario detalló que la repavimentación de la Avenida Insurgentes, se hace en sus dos sentidos, que se conforman por 4.25 kilómetros de longitud, utilizando un tren de pavimentación recientemente adquirido.

La Avenida Insurgentes es rehabilitada por el gobierno de Ecatepec al tratarse de una vía municipal, agregó Ramírez Brassetti, al tiempo de puntualizar que para el caso de la vía Morelos y la R1, son de jurisdicción estatal.

