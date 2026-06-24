[Publicidad]
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno, informó que el encuentro entre las selecciones de México y Chequia, correspondiente a la Copa Mundial 2026, concluyó con saldo blanco, y se realizó de manera ordenada, segura y en un ambiente de celebración entre las y los aficionados que se dieron cita en la capital para seguir el partido.
Durante la jornada mundialista, que culminó con el triunfo de la Selección Mexicana, se registró una asistencia histórica de más de 800 mil personas concentradas en los distintos espacios públicos, pantallas y recintos habilitados a lo largo de la Ciudad de México.
Las autoridades capitalinas destacaron el correcto funcionamiento del operativo; asimismo, se informó que la gran mayoría de los establecimientos mercantiles respetaron la normatividad vigente, mientras que en la vía pública se procedió al decomiso y retiro de bebidas alcohólicas en diversos puntos con el fin de inhibir su venta y consumo.
Lee también Fan Fest del Zócalo está a tope y autoridades redirigen a aficionados a Reforma; ambiente mundialista se vive entre cumbias y porras
“En las próximas horas las dependencias involucradas darán a conocer más detalles sobre el balance de las acciones realizadas durante los festejos”, se precisó.
Activan doble alerta por lluvias fuertes y granizo en toda la CDMX; cuatro alcaldías se encuentran en naranja
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
jecg/cr
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Los Tigres del Norte rugen en el planeta y ahora su siguiente parada será la CDMX
Al día
¡Al 3x1! Se registran dos sismos con magnitudes de 7.1 y 7.5 en Venezuela y uno de 6.9 en Japón
Al día
¡La casa nunca pierde! La Concanaco reporta grandes ganancias por torneo continental
Fútbol
“Los marcianos llegaron ya y llegaron para llevarse a Neymar” Predicen abducción alienigena en el partido Brasil vs Escocia