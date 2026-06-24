El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno, informó que el encuentro entre las selecciones de México y Chequia, correspondiente a la Copa Mundial 2026, concluyó con saldo blanco, y se realizó de manera ordenada, segura y en un ambiente de celebración entre las y los aficionados que se dieron cita en la capital para seguir el partido.

Durante la jornada mundialista, que culminó con el triunfo de la Selección Mexicana, se registró una asistencia histórica de más de 800 mil personas concentradas en los distintos espacios públicos, pantallas y recintos habilitados a lo largo de la Ciudad de México.

Las autoridades capitalinas destacaron el correcto funcionamiento del operativo; asimismo, se informó que la gran mayoría de los establecimientos mercantiles respetaron la normatividad vigente, mientras que en la vía pública se procedió al decomiso y retiro de bebidas alcohólicas en diversos puntos con el fin de inhibir su venta y consumo.

800 mil capitalinos vieron el triunfo de la Selección en la capital. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

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“En las próximas horas las dependencias involucradas darán a conocer más detalles sobre el balance de las acciones realizadas durante los festejos”, se precisó.

Autoridades informaron que la gran mayoría de los establecimientos mercantiles respetaron la normatividad vigente. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Esta noche más de 800 mil personas celebran en las calles de la #CapitalDeLaTransformación el triunfo histórico de nuestra selección. Celebremos protegiéndonos todos y sin generar riesgos.



¡Una vez más demostramos que somos la mejor sede mundialista! pic.twitter.com/V9qN8MqIJE — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 25, 2026

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