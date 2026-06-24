La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche de este miércoles en toda la ciudad.

Hay alerta naranja por persistencia de lluvias fuertes para esta noche Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, pues se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros (mm) entre las 20:50 y las 23:00 horas de este 24 de junio de 2026.

Además, se actualiza la alerta amarilla en Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo durante el mismo periodo de tiempo.

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Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje. Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Asimismo se sugiere evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

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Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

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