Metrópoli | 24-06-26 | 21:28 | Actualizada | 24-06-26 | 21:28 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por pronóstico de fuertes y posible caída de granizo para la noche de este miércoles en toda la ciudad.

Hay alerta naranja por persistencia de lluvias fuertes para esta noche Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, pues se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros (mm) entre las 20:50 y las 23:00 horas de este 24 de junio de 2026.

Además, se actualiza la en Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo durante el mismo periodo de tiempo.

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Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje. Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Asimismo se sugiere evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

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Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

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jecg/cr

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