Las intensas lluvias de este 16 de septiembre causaron afectaciones en las alcaldías Iztapalapa, Venustiano Carranza, Iztacalco y Tlalpan, donde se registraron encharcamientos y se reportó anegación en la estación Huichapan del Tren Ligero. En Calzada Ignacio Zaragoza, las inundaciones obstaculizaron la salida de usuarios del Metro en la estación Zaragoza. Por la tarde, Protección Civil activó triple alerta por lluvias y granizo.

Las intensas lluvias de la tarde noche del martes volvieron a causar estragos en el oriente de la capital. En la calzada Ignacio Zaragoza a la altura del Metro Zaragoza las inundaciones superaron los 30 centímetros de altura afectando a usuarios de la Línea 1, el 16 de septiembre de 2025. Foto: Francisco Rodríguez/EL UNIVERSAL

