Culiacán, Sin. A 2 de Junio. - En la muerte de siete internos del centro penitenciario de Culiacán, una de las víctimas está identificada como uno de los dos agresores que participaron en estos hechos, sin embargo, se investiga si estos recibieron ayuda para cometer los homicidios, dijo la Fiscal General, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Señaló que en estos hechos que se presume derivaron de una riña en las que se usaron armas punzocortantes hechizas, dentro de las investigaciones que se tienen abierta, se buscan indicios para conocer cómo llegaron estos instrumentos a manos de los agresores.

Dio a conocer que se tienen identificados a dos agresores, uno de ellos falleció en esta confrontación en uno de los módulos, pero se trabaja en busca de evidencias que permitan descartar si hubo más internos involucrados en estas muertes violentas.

Lee también A 21 años de la desaparición de Adela Yazmín; su madre vuelve al último lugar donde fue vista en Torreón

Sánchez Kondo manifestó que en las investigaciones que se tienen abiertas se trabaja para recopilar el mayor número de evidencias y testimonios que permitan concluir el móvil y el origen de los instrumentos punzo cortantes que fueron utilizados para privarlos de la vida a siete personas.

Fiscalía de Sinaloa identifica a un agresor entre los fallecidos; investiga ingreso de armas hechizas. Foto: Especial.

La mañana del pasado domingo, a través de un breve mensaje emitido por la secretaria de Seguridad Pública, se informó que en el centro penitenciario de Culiacán donde siete internos resultaron muertos en una riña en uno de los módulos y uno más resulto herido.

Una vez que se controló la situación en el interior, se ejecutó una revisión sorpresiva en donde se aseguraron siete teléfonos celulares, diez cargadores, siete puntas y cuatro cajas de navajas para afeitar.

Lee también Docentes de la CNTE toman casetas de peaje en carreteras de Chiapas; mantienen plantón y paro de labores en Tuxtla Gutiérrez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que elementos del Ejército y de la Guardia Nacional de una de las Bases de Operaciones, fortificaron el exterior del reclusorio, para que custodios y elementos de la Policía Estatal Preventiva efectuaran una revisión a fondo en cada uno de los módulos.

Sobre los hechos de violencia que se suscitaran en uno de los módulos en los que siete internos perdieron la vida, en las primeras investigaciones, se conoció que las víctimas fueron identificadas en forma preliminar y se notificó a sus familias para que se presenten al Servicio Médico Forense a confirmar sus nombres.

Los internos que perdieron la vida fueron identificados en forma inicial como Alejandro “N”, de 21 años, Alfonso “N”, José Antonio “N”, de 48 años, José Luis “N”, Jesús Alexis, de 26 años, Leonel Agustín “N” de 31 años y Kevin Alexis, de 24 años.

dmrr/cr