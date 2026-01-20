Ecatepec, Méx.-El gobierno de Ecatepec selló de manera definitiva una toma clandestina de combustible que había sido clausurada desde 2022 en la colonia Jardines de Morelos”, para eliminar riesgos para la población y poner fin al robo de hidrocarburos.

En una acción coordinada entre el gobierno municipal, la Fiscalía General de la República (FGR) y Petróleos Mexicanos (Pemex), se llevó a cabo el sellado permanente de una toma clandestina localizada en el predio de Playa Mandinga, en la colonia Jardines de Morelos.

FGR y Pemex sellan permanentemente toma clandestina de combustible en Ecatepec; no hay detenidos. Foto: Especial.

Los trabajos consistieron en el relleno completo de un túnel subterráneo de aproximadamente 40 metros de longitud, que conectaba con la red de ductos de Pemex y atravesaba las vías del tren hasta llegar a un terreno baldío.

Lee también: INAH descarta daños en Teotihuacán; imágenes virales de las pirámides "nevadas" fueron alteradas digitalmente, asegura

Esta infraestructura había sido detectada y clausurada inicialmente en 2022, pero ahora se procedió a su cierre definitivo para mitigar cualquier peligro latente.

La intervención se realizó a solicitud de la FGR, en seguimiento a una carpeta de investigación por el delito de robo de hidrocarburo.

FGR y Pemex sellan permanentemente toma clandestina de combustible en Ecatepec; no hay detenidos. Foto: Especial.

Personal de Seguridad Física de Pemex llevó a cabo una inspección previa para confirmar la ausencia de combustible en la zona, tras lo cual elementos de Protección Civil y Rescate Urbano retiraron una manguera asociada a la toma clandestina y ejecutaron labores de mitigación de riesgos, incluido el acordonamiento perimetral y la verificación de medidas de seguridad.

Lee también: Caso de doble feminicidio en Cuautitlán; Eric Antonio “N” podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por cada víctima

Para resguardar las operaciones y garantizar la integridad de los participantes, se implementó un operativo de seguridad con la participación de elementos del Sector 16 de la Policía Municipal, así como personal de la Fuerza de Tarea Marina.

Trabajadores de la Dirección de Obras Públicas del gobierno de Ecatepec fueron los encargados de realizar el relleno del túnel, acción que representa el cierre técnico y definitivo de esta toma ilegal.

FGR y Pemex sellan permanentemente toma clandestina de combustible en Ecatepec; no hay detenidos. Foto: Especial.

Esta acción refuerza los esfuerzos interinstitucionales para combatir el robo de combustible en la zona, una problemática que ha afectado diversas regiones del Estado de México y que pone en riesgo la seguridad de las comunidades aledañas a los ductos de Pemex, dio a conocer el ayuntamiento.

No se reportaron personas detenidas en relación con estos trabajos específicos de sellado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr