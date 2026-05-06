La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este miércoles 6 de mayo se tiene prevista una manifestación del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a las 9:30 horas. Exigen que la Corte vote a favor de la atracción del expediente SEFA-296-2026, a fin de que una mujer víctima de violación pueda acceder a la justicia.

Trabajadores de Bonice se manifestarán a las 12 horas en el Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida 5 de Mayo, para exigir derechos laborales.

El grupo Justicia para Almendra se concentrará en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha, a las 9 horas. Exigen justicia para una víctima de presunta violencia vicaria, quien enfrenta más de 30 procesos judiciales en su contra.

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Integrantes de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México se reunirán en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la colonia Los Alpes. Entregarán amparos en contra de la consulta del Proyecto de Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México.

El Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano se manifestará en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, a las 10 horas. Buscan crear una estructura orgánica de carácter internacional, integrada por una red de frentes antiimperialistas y antifascistas.

El grupo Direct Action Everywhere se manifestará en la Embajada de Colombia a las 10 horas. Están en contra de la decisión del Ministerio de Ambiente de Colombia que, como parte de un plan de manejo de hipopótamos, implementará la eutanasia a por lo menos 80 ejemplares.

Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas se reunirán a las 12 horas en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Acompañarán a una mujer trans, activista y víctima de un intento de feminicidio, con el fin de exigir justicia.

El Colectivo Synergia del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizará una reunión en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, a las 13 horas, para hablar sobre su posicionamiento en apoyo ante las acciones de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.

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El grupo Plataforma 420 se reunirá al mediodía en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc. Realizarán diversas actividades culturales, artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, autocultivo y posesión libre de cannabis, espacios compartidos e igualdad ante la ley.

El Movimiento Antorchista se hará presente frente a Palacio Nacional a lo largo del día para exigir la liberación inmediata del líder antorchista de Chiapas.

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