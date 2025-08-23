Vestidos de blanco, Cristina Jaimes Sánchez y Miguel Ángel Hernández se dieron el "sí", junto a otras 600 parejas en la Boda del Año 2025, organizada por el gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México.

Tras cinco años juntos y dos pequeños hijos, "nos sentimos muy contentos, muy felices por haber dado este paso porque nos amamos", expresaron en entrevista con EL UNIVERSAL.

De acuerdo con algunos testimonios, el trámite les costó desde 250 a 600 pesos, lo que fue un incentivo para dar el salto a su nueva vida de forma legal, porque el costo normal de la boda por el Registro Civil es de 2 mil pesos.

Realizan boda comunitaria en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. Foto: Brenda Martínez/EL UNIVERSAL

"Nos hacen pasar momentos únicos en la vida, que vamos a recordar siempre, le agradezco a Dios y a mi esposa por esto", contó otro recién casado.

Durante la ceremonia varios novios expresaron su amor con risas, besos, caricias, miradas y llanto.

Realizan boda comunitaria en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. Foto: Brenda Martínez/EL UNIVERSAL

El presidente municipal, Pedro David Rodríguez Villegas presidió "La Boda del Año 2025", junto a su gabinete.

A mano alzada, Sonia Janeth Cruz Miranda, directora del Registro Civil del Estado de México, quien realizó la ceremonia solemne, encuestó a las parejas y les preguntó quién iniciaba a vivir por su pareja y nadie levanto el brazo, sin embargo, cuando cuestionó si llevaban más de 10 años juntos, varias parejas gritaron.

Realizan boda comunitaria en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. Foto: Brenda Martínez/EL UNIVERSAL

Realizan boda comunitaria en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. Foto: Brenda Martínez/EL UNIVERSAL

La esposa del presidente municipal y presidenta honoraria del DIF, Patricia Arévalo Rubio, informó que donaron siete viajes, dos a Cancún y cinco a Acapulco, con todo pagado.

Estos fueron rifados junto a electrodomésticos que las autoridades municipales entregaron a las parejas que los ganaron.

Realizan boda comunitaria en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. Foto: Brenda Martínez/EL UNIVERSAL

Intimidan a periodista de EL UNIVERSAL

Tras el reporteo, la periodista Brenda Martínez de EL UNIVERSAL fue intimidada por funcionarios de la administración del municipio de Atizapán de Zaragoza.

Primero fue acusada "de manera anónima" de vender fotos al público, mientras permanecía enviando su material a EL UNIVERSAL. Luego, pese a identificarse como periodista con su fotografía y notas periodísticas fue expulsada "por indicaciones de funcionarios del DIF".

Al intentar quedarse en las instalaciones de la explanada municipal para continuar reporteando, servidores le impidieron seguir haciendo su trabajo e hicieron un cerco policial a su alrededor.

EL UNIVERSAL intentó comunicarse con comunicación social del municipio de Atizapán de Zaragoza, pero no hubo respuesta.

Realizan boda comunitaria en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. Foto: Brenda Martínez/EL UNIVERSAL

Realizan boda comunitaria en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. Foto: Brenda Martínez/EL UNIVERSAL

