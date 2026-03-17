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Un contra los tripulantes de una camioneta dejó como saldo un hombre muerto y una mujer lesionada; los hechos se registraron la mañana de este lunes en la alcaldía , en la Ciudad de México.

La agresión ocurrió sobre el Eje 4 Sur, San Rafael Atlixco, a la altura del cruce con Eje 4 Oriente, Canal Río Churubusco, en la colonia El Rodeo, donde vecinos reportaron varias detonaciones de arma de fuego.

Según los primeros reportes, el conductor de una camioneta color negro fue sorprendido por sujetos armados que abrieron fuego directamente contra el vehículo mientras circulaba por la vialidad.

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Tras el ataque, el conductor habría perdido el control del vehículo y terminó impactado contra el camellón central.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio luego del reporte de disparos y al llegar localizaron la camioneta con las víctimas en su interior.

Paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Iztacalco arribaron minutos después para brindar atención médica a los ocupantes de la camioneta.

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Al revisar al conductor, identificado como Irvin, de 28 años, los rescatistas confirmaron que ya no tenía signos vitales debido a las lesiones provocadas por los disparos.

El joven presentaba al menos cuatro impactos de bala en el rostro, el cuello y el hombro, heridas que le provocaron la muerte en el lugar.

En el asiento del copiloto se encontraba Ana, de 37 años de edad, quien resultó lesionada durante la agresión.

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Presentaba tres heridas de bala en una de las piernas, por lo que fue estabilizada en el sitio y posteriormente trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.

De acuerdo con versiones preliminares, los agresores habrían disparado directamente contra el conductor y luego huyeron.

Hasta el momento no se cuenta con información oficial sobre el móvil de la agresión, el número de atacantes ni el vehículo que habrían utilizado para escapar del lugar.

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Policías acordonaron la zona mientras personal de servicios periciales realizaba las diligencias correspondientes en el lugar del ataque.

Peritos recabaron indicios balísticos y realizaron el procesamiento de la escena para integrarlos a la carpeta de investigación.

El cuerpo del hombre fue trasladado al anfiteatro correspondiente, donde se llevará a cabo la necropsia de ley.

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