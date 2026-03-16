Un ataque directo a balazos contra los tripulantes de una camioneta dejó como saldo un hombre muerto y una mujer lesionada la mañana de este lunes en calles de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron sobre el Eje Vial 4 Sur (San Rafael Atlixco), a la altura del cruce con Eje Vial 4 Oriente (Río Churubusco), en la colonia El Rodeo, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al lugar, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México localizaron una camioneta negra detenida sobre el camellón central. En el interior se encontraban dos personas con heridas por disparos de arma de fuego.

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Paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Iztacalco acudieron al sitio para brindar atención médica. Tras valorar a un hombre de aproximadamente 27 años, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones provocadas por los impactos de bala.

En el mismo vehículo se encontraba una mujer de alrededor de 37 años con una herida por arma de fuego, por lo que fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión habría sido directa contra el conductor de la camioneta. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque y no se tienen datos de los responsables.

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Policías acordonaron la zona mientras personal pericial realizaba el procesamiento del lugar y el levantamiento del cuerpo. En tanto, autoridades analizan las cámaras de videovigilancia cercanas para tratar de identificar a los agresores.

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