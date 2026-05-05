Una intervención policial para disolver una riña derivó en una confrontación directa entre un oficial y un civil, la cual terminó con un hombre muerto por disparos de arma de fuego en calles de la colonia Morelos.

De acuerdo con información oficial, los hechos iniciaron en el cruce de Palma Norte y Libertad, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados, vía radio, sobre una pelea entre varias mujeres. Un uniformado que patrullaba la zona a pie acudió al punto e intentó separar a las involucradas.

Sin embargo, la situación escaló cuando, según los reportes, varios hombres salieron de una unidad habitacional cercana. Uno de ellos confrontó directamente al policía y comenzó a golpearlo en repetidas ocasiones, lo que derivó en un forcejeo y una discusión que subió de tono en plena vía pública.

La situación escaló cuando, según los reportes, varios hombres salieron de una unidad habitacional cercana. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

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En ese contexto, y al percibir un riesgo para su integridad, el oficial accionó su arma de cargo contra el agresor, quien cayó herido sobre la acera.

Paramédicos que arribaron al sitio diagnosticaron al hombre, de aproximadamente 25 años de edad, sin signos vitales a causa de impactos de bala. La zona fue acordonada mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes.

Versiones recabadas en el lugar señalan que, momentos antes de perder el conocimiento, la víctima intentó pedir ayuda mediante un botón de auxilio del C5. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

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Versiones recabadas en el lugar señalan que, momentos antes de perder el conocimiento, la víctima habría intentado pedir ayuda mediante un botón de auxilio del C5; no obstante, cuando los servicios de emergencia llegaron, ya presentaba heridas de gravedad.

Tras lo ocurrido, el policía fue presentado ante el Ministerio Público para rendir su declaración, mientras que la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC inició una investigación administrativa para determinar la actuación del elemento.

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JACL/cr