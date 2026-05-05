Tlalnepantla, Méx.- Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) denunciaron agresiones, amenazas y falta de seguridad en la zona arqueológica de Tenayuca, tras un ataque ocurrido el 8 de abril que dejó a un vigilante hospitalizado con lesiones graves.

“Hoy nuestros compañeros tienen miedo a perder la vida”, afirmó Juan Manuel Hernández Melchor, secretario general de la sección Estado de México del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura.

El dirigente explicó que ese día “ingresaron unos individuos en la parte sur de la zona arqueológica”, donde se encontraba un vigilante del INAH acompañado de un policía auxiliar.

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Durante el incidente, dijo, “se registraron agresiones; el compañero vigilante fue hospitalizado, presentó lesiones graves, picaduras con armas blancas en el cachete y también en parte del estómago; afortunadamente no penetró el arma blanca al organismo. Ese día se logró la detención de uno de los delincuentes”.

Hernández Melchor señaló que la inseguridad alcanzó estos espacios. “Son hechos lamentables y hoy la delincuencia organizada nos ha rebasado en todo el país; es algo que nos preocupa, que la delincuencia está llegando a las zonas arqueológicas”, expresó.

Trabajadores del INAH denuncian agresiones e inseguridad en zona arqueológica de Tenayuca. Foto: Gisela González.

Ante esta situación, el sindicato exigió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mayor presupuesto para la seguridad de los espacios.

“Manifestamos y exigimos a la presidenta Claudia Sheinbaum un presupuesto digno para la seguridad de todas las zonas arqueológicas en el Estado de México, que son 21 puestos de trabajo”, indicó.

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Advirtió que la integridad del personal del INAH está en riesgo, recordó los hechos recientes en Teotihuacán, donde un hombre atacó a visitantes con un arma de fuego, el saldo fue una turista canadiense sin vida y 13 personas lesionadas por arma de fuego.

Sobre el caso de Tenayuca, indicó que persiste la incertidumbre en torno a la investigación. De manera extraoficial, dijo, conocieron que el presunto agresor habría sido liberado.

“Han venido a amenazar a nuestros compañeros aquí en la zona arqueológica de Tenayuca. Sabemos que lo dejaron en libertad”, comentó, al reiterar que los trabajadores “tienen miedo por su vida”.

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