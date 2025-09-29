Policías de la Ciudad de México ayudaron a la detención de seis personas acusadas de haber robado más de 100 teléfonos celulares en el estado de Morelos, quienes fueron perseguidas desde dicha entidad hasta calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

En un cruce de información se supo que tres de los detenidos cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario capitalino, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los policías de la SSC asignados al patrullaje en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero recibieron el aviso vía radio de que elementos de la Policía de Morelos seguían a varias personas en dos autos por el robo de 103 teléfonos celulares de una tienda ubicada en Cuautla.

Los efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Morelos seguían los autos gracias al sistema GPS de los celulares robados.

Monitoristas del C2 Norte y policías asignados en campo montaron un cerco mediante el cual se ubicó a los dos autos cuando circulaban sobre avenida Gran Canal, en la colonia Indeco.

Los policías de ambas corporaciones interceptaron los autos en el cruce de Puerto Cozumel y Alondra, y tras una revisión les aseguraron los 103 equipos celulares.

Teléfonos robados en Morelos (29/09/2025). Foto: Especial

Por lo anterior se detuvo a una mujer y cinco hombres.

Tres de los hombres detenidos cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por delitos contra la salud, extorsión y portación de arma.

Los seis detenidos ya fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público.

