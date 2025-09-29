El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, reconoció a policías del programa Blindar 360° que ayudaron a una mujer a recibir a su bebé.

La vecina de Benito Juárez llamó a su bebé Montserrat, en agradecimiento a la oficial que la ayudó en su labor de parto.

Los integrantes de Blindar 360°, Adriana Montserrat de Jesús Rivera y Ulises Montero Cortez, fueron reconocidos este lunes por su rápida reacción para ayudar a la mujer que estaba en labor de parto dentro de su domicilio.

Luis Mendoza se dijo agradecido con la labor de los dos oficiales de Blindar BJ 360°.

"No nada más es lo que dice un contrato laboral sino existen cosas que no están escritas pero se nacen, se sienten, se vibran y se demuestran, y eso es lo que hicieron ustedes, por eso no quería dejar pasar en alto esto, estoy muy agradecido con la labor, sé que se la rifan todos los días en la calle", dijo el alcalde, durante la ceremonia de reconocimiento.

El pasado 24 de septiembre, los dos oficiales recibieron el llamado vía radio por una emergencia de "apoyo médico" en la colonia Niños Héroes.

Reconoce alcalde de BJ, Luis Mendoza, a policías que ayudaron a mujer a tener a su bebé. Foto: Especial

La oficial Montserrat recuerda que al ingresar al departamento encontró a la mujer en labor de parto alterada.

"Me di cuenta que era una mujer en labor de parto, se encontraba muy alterada, muy intranquila, yo le ayudé ante todo a que controlara la respiración, a que estuviera tranquila. Le dije yo iba a estar con ella", afirma la mujer policía.

El recibir a la bebé y ver que estaba bien, fue una satisfacción muy grande para la integrante de Blindar BJ 360°.

"Cuando tuve a la bebé fue así como de protegerla a ella y a su mamá porque las dos son vidas muy importantes", afirma.

Además del reconocimiento de parte de la alcaldía, la oficial Montserrat se siente orgullosa de que la bebé llevará su nombre como un agradecimiento de parte de la mamá.

"Me hace sentir más feliz", asegura la oficial Montserrat, entre lágrimas.

