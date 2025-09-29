La construcción de la Calzada Flotante, un proyecto peatonal elevado que conectará Plaza Tlaxcoaque con la estación Chabacano por encima de la Línea 2 del Metro, inició con la instalación de los primeros pilotes en la zona de Fray Servando Teresa de Mier.

Personal de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) opera maquinaria en espacios confinados, realizando ajustes estructurales necesarios para continuar con la construcción de la calzada; las labores se concentran en el tramo del Centro Histórico.

Durante los meses de julio y agosto, los trabajadores llevaron a cabo sondeos y perforaciones de hasta 33 metros de profundidad sobre la Calzada de Tlalpan; De acuerdo al Gobierno de la Ciudad de México, la obra se ejecutará por etapas, siendo la primera de ellas de 1.5 kilómetros, con el objetivo de garantizar seguridad y continuidad en la circulación peatonal una vez finalizada.

Así lucen los primeros trabajos de la Calzada Flotante. Foto: Especial

