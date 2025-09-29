A dos días de la fuerte tromba que azotó la zona oriente de la capital, trabajadores y propietarios de mueblerías ubicadas sobre la lateral de Calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Santa Marta Acatitla, alcaldía Iztapalapa, comenzaron con el retiro de mercancía dañada que quedó inservible.

Sobre la banqueta y parte de la vialidad se apilan salas, camas, comedores y aparadores completamente mojados y deteriorados, listos para ser desechados como parte de las pérdidas millonarias que enfrentan al menos diez establecimientos afectados.

La magnitud de la lluvia fue tal que las cortinas metálicas de varios negocios se derrumbaron por la presión del agua, mientras que al interior de los locales se observan paredes cuarteadas y estructuras comprometidas por la humedad.

Lee también ¿Cuántas veces se ha roto récord de lluvias en la Ciudad de México en 2025?

“Es desolador. En menos de dos meses ya llevamos cinco inundaciones y nadie hace nada. Mis muebles no sirven, mis paredes están cuarteadas y cada vez que llueve me da miedo que esto se venga abajo”, relató Rosa María, propietaria de un negocio ubicado en el número 3019 de la Calzada Ignacio Zaragoza, quien señaló que además de las pérdidas económicas, también teme por la seguridad de su familia.

Mueblerías de Iztapalapa pierden millones por inundaciones en Calzada Zaragoza. Foto: Juan Carlos Williams

Los locatarios denunciaron que han buscado apoyo de la alcaldía y del Gobierno capitalino, sin embargo, sólo han recibido promesas y visitas de supervisión que no se traducen en soluciones concretas.

“Todo lo que ve aquí son meses de trabajo tirados a la basura. No sólo es la mercancía, también son los créditos que pedimos para surtir. Ahora, ¿quién nos responde?”, cuestionó Alejandro Pérez, dueño de otra de las mueblerías afectadas, mientras supervisaba cómo empleados retiraban muebles dañados con carretillas y camionetas improvisadas.

Lee también "Es la inundación más grave que hemos tenido", advierte Brugada

Vecinos de la zona también se dijeron preocupados por el deterioro de las vialidades y la falta de mantenimiento al sistema de drenaje. “Cada que llueve, aquí es un río. Las coladeras están tapadas, el agua no tiene salida y se mete a las casas y negocios. Vivimos con la angustia de perder todo de nuevo”, expresó doña Carmen Torres, habitante de la colonia Santa Marta Acatitla.

Mueblerías de Iztapalapa pierden millones por inundaciones en Calzada Zaragoza. Foto: Juan Carlos Williams

Los comerciantes coincidieron en que las lluvias de los últimos días han evidenciado la vulnerabilidad de la zona y exigieron la implementación de un plan emergente que incluya desazolve, reparación de infraestructura y apoyos económicos inmediatos para los negocios afectados.

“Pedimos que no sólo vengan a tomarse la foto, necesitamos ayuda real. Hoy fueron nuestras mueblerías, mañana puede ser una tragedia mayor”, advirtió uno de los locatarios mientras señalaba los daños estructurales en su local.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL